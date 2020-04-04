Haber Giriş: Kaynak: AA
Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de arkadaşıyla özçekim yapmak isterken kayalıklardan düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Talas ilçesi Derevenk Viyadüğü etrafında, Yunus V. isimli kişi arkadaşıyla yürüyüşe çıktı.
Kayalıkların olduğu yerde arkadaşıyla özçekim yapmak isteyen Yunus V., bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Arkadaşının 112 Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Yunus V, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yunus V'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: AFAD ekipleri kayseri kayalıklardan düşen kişi özçekimSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:16
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