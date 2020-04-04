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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:14
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