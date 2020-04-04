Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.