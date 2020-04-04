Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.
Etiketler: Mahalle koronavirüs karantinaya alınan mahalle SuruçSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:43
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