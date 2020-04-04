Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul polisi dolandırıcılığa karşı uyarıyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.
İstanbul'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Üsküdar ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran polis ekipleri, COVID-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri İstanbul polisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık uyarısıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 19:31
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