Onlar, gökyüzünün savaşan şahinleri, her an tetikteler. Öyle ki, NATO standartlarında pilotların pist başında 15 dakikada hazır olması gerekirken Türk pilotlarında bu süre neredeyse yarısı.

Türk pilotlara bu eğitim 9'uncu Ana Jet Üssü'nde veriliyor. İkinci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan mezun jet pilotları, eğitimlerinin son aşaması için geldikleri Jet Üssü'nde F-16 pilotu olmak için ter döküyorlar.

F-16 savaş pilotlarının kıtalara atanmadan önceki son durakları ise Balıkesir'deki öncel filo komutanlığı, yaklaşık 9 ay süren zorlu eğitimlerin ardından çelik kanatlar F-16 savaş pilotlarına emanet ediliyor.

Kursiyerler Dokuzuncu Ana Jet Üs Komutanlığı Öncel Filo'ya geldiği gibi F-16 kokpitine oturmuyor. Öncesinde, yerde simülasyon eğitimi alıyor. F-16'nın koltuğuna en erken 2 buçuk ay sonra geçebiliyorlar.

Harbe hazır pilotlar yetiştirilmesinde en önemli görev ise öğretmen pilotlarda.

Saatte 2 bin 174 kilometre hıza çıkabilen jetlerin kol uçuşlarında aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Bu yüzden hatanın telafisi yok.

Acil durumlarda hızlı karar alabilmeleri için her senaryoya hazırlanıyorlar. O eğitimlerden biri de havada yakıt ikmali.

193'ncü Öncel Filo'daki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar gökyüzüne birer şahin olarak yükseliyor. F-16 uçaklarının koltuğuna oturmaya hak kazanıyorlar.

Ardından Türkiye'ye yönelik her türlü tehdide karşı vatan savunmasında ön saflarda yerlerini almak için birliklerine gönderiliyorlar.

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu