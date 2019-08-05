Türk savaş pilotları gerek sınır ötesinde, gerek yurt içindeki terör operasyonlarında büyük başarı gösteriyor. Hedefler sektirilmeden vuruluyor, en zorlu görev ve tatbikatlar başarıyla tamamlanıyor. Peki, pilotluğun zirvesi sayılan jet pilotları nasıl yetişiyor?

TRT Haber, pilotların eğitimine katıldı, günlerce süren çekimler yaptı. Çok özel görüntülerle üç bölümlük bir dosya hazırlandı. Aday öğrencilerin ilk durağı Yalova ile başlıyoruz.

Savaşan çelik şahinler, F-16’ların pilotları onlar. Her biri göklerin hakimi, gerçek birer kahraman.

Jet pilotu olmak için zorlu bir süreçten geçmek gerekiyor

Jet pilotu olmak son derece prestijli ve onurlu bir görev ancak çok zorlu bir sınav ve eğitim süreci var.

İsmail, Aycan ve Rüştü Can, aday öğrencilerden üçü. Jet pilotu olma hayalinin peşinden koşuyorlar.

Aday öğrenci Rüştü Can Çalış:

"Üniforma ve gökyüzü benim çocukluk hayalim. Gökyüzünü, askeri üniformayı, buradaki disiplini, gökyüzünde olmayı çok seviyorum. Daha önce hiç uçmadım."

Uçuş eğitimlerinden önce 3 ayrı dersten başarı şartı aranıyor

Hava Harbiyeli olabilmek için gençlerin Öğrenci Seçme Uçuşlarında hem teorik hem de pratik derslerde başarılı olmaları şart.

Hava Pilot Binbaşı Murat Yergin:

"Normal usullerden yüz üzerinden 85, limitlerden yüz üzerinden 90, Emergency Sınavlarından ise yüz üzerinden yüz not almak zorundalar. Bu sınavları veremezler ise uçuşa başlayamazlar."

Öğrenci seçme uçuşunda her sorti 1 saat 20 dakika sürüyor

Teorik eğitimi geçenler uçakla tanıştırılıyor. Sıra uçuş kabiliyetini ölçmeye geliyor.

Aday öğrenci Aycan Güçlü:

"Havada olmak çok güzeldi ve dedim ki 'bu uçağı kullanabilirim, imkanlarım var, yeterli seviyedeyim.'"

Uçuş güvenliği birinci öncelik. Her sorti yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor.

"Uçuşu, rüzgarı yani hava hareketlerini daha çok hissettiğiniz bir uçak. Oldukça eğlenceli. İlk uçuşa çıktığınızda o hazzı büyük bir şekilde yaşıyorsunuz."

4 haftalık eğitimde 11 saat uçuş deneyimi

4 haftalık eğitim sonunda aday öğrenciler 11 saat uçuş deneyimi yaşıyor.

Aday öğrenci İsmail Azgın:

"Rüyama girdiği oluyor. Hayali uçuş yaptıkça uçak içine alıştıkça daha fazla oluyor. Ben de günlük bir saat 2 sorti olarak 2 saat hayali uçuş yapıyorum."

126. Filo'daki eğitimde en kritik aşama ise son uçuş. Öğrenci seçme uçuşunda uçuş eğitimleri T41-D ile veriliyor. 14 sortiden oluşacak bu eğitimin 13’ü eğitmen pilotla gerçekleştiriliyor. 14. sortiyi ise öğrenci adayının yalnız başına gerçekleştirmesi bekleniyor. Bunu da başarı ile tamamlayanlar, Harbiyeli olmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Gökyüzündeki ilk büyük sınav sonrası kutlama yapılıyor

İlk yalnız uçuşun heyecanı bambaşka. Gökyüzünde en büyük sınavın kutlama anı ise, ilk yalnız uçuştan sonra yapılıyor. Öğrenci adayı, hocaları ve arkadaşları tarafından ıslatılıyor veya havuza atılıyor.

Genç kartal adayları bir gün F-16 kullanmanın hayalini kuruyor

Pilotaj özellikleri yetersiz bulunan aday öğrenciler eleniyor. Başarılı olanların hayali ise büyük.

Aday öğrenci İsmail Azgın:

"Tüm Harbiyeli abilerimizin de hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz F-16, yani jet pilotu olmak."

Uçuşta başarılı olanlardan Hava Harp Okulu'na girebiliyor

Eğitimlerin ardından aday öğrenciler geçirdikleri tüm eğitimler ve sınavlardan aldıkları puanlara göre sıralanıyor. Harbiye'li olmaya hak kazananlar belirleniyor. Mezuniyetlerinin ardından genç bir teğmen olarak İkinci Ana Jet Üs Komutanlığına kanat açıyor.

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu