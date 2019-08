Hava Harbiyeli Genç kartallar, pilot olma hayali ile tutuşan subaylar... 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, işte bu subaylar için en kritik durak. Harbiye'den mezun kartallar, 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki eğitimlerde başarılı olurlarsa pilot brövesine kavuşuyorlar.

T-38 jet uçaklarında başarılı olanlar F-16 eğitimlerine alınıyor

"İlk önce 123. Filo Komutanlığında pervaneli bir uçak olan SF260-D ile uçuşlara başlıyoruz. 122 temel jet eğitim uçağımız KT1-T ikinci uçağımız. O uçakla da 65 sorti uçuyoruz. Son olarak da 121. Filo komutanlığında T-38M uçaklarında 70 sorti uçuyoruz. Bir pilot adayının bu 3 uçağı başarı ile bitirmesi gerekiyor."

Her pilotun İkinci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki eğitim süresi 2 yıl.

Pilot adayları sayılı ülkelerde bulunan simülatörlerde eğitiliyor

Aday pilotların gerçek uçuş hissi yaşadığı noktalardan birisi de simülatörler. Öğretmen pilot eşliğinde en zorlu görevler önce simülatörlerde gerçekleştiriliyor, ardından ise gökyüzüne taşınıyor.

Her uçuş öncesi öğretmen pilot ve pilot adayları brifingde biraraya geliyor. Görev, uçuş taktikleri, hava şartları kısaca gökyüzündeki tüm olası senaryolar konuşuluyor. Uçak başına gitmeden önceki son hazırlık ise filoda.

"Adayın nerede hata yapabileceklerini biliyorsunuz ona göre müdahale ediyorsunuz. Zaten uçakta 2 kokpit var. İki kokpitten de uçağı kumanda edebiliyorsunuz."

Pilot adayları arasında kadın subaylar da var.

"Jette uçmak çok daha farklı bir duygu. Kabiliyetleri çok fazla, hızı çok fazla. Çok kısa sürede çok büyük manevralar yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu."

2. Ana Jet Üssü'nde hem gece hem de gündüz eğitimler veriliyor

Pilotaj eğitimlerinde iniş kalkış çalışmaları kritik öneme sahip. Ortalama her sortinin son 20 dakikası iniş kalkış çalışmaları için ayrılıyor. Aday pilotun uçağın tekerini piste değdirir değdirmez yeniden havalanması bekleniyor. Havacılıkta buna "touch and go" deniliyor. Her sorti ortalama 1 saat sürüyor.

"T-38 uçağı 121. Filo’da 7 safhadan oluşuyor. İntibak, görerek, kol, alet, seyrüsefer ve gece uçuşları şeklinde."

Savaş pilotları, kilolarının 9 katı ağırlığa direnmek zorunda

Çelik kanatlarla uçabilmek yeterli değil. Pilot adaylarının uçuşa elverişli olup olmadığına, Uçucu Sağlığı Araştırma Eğitim Merkezi Başkanlığında bakılıyor. Jet pilotları, yüksek G kuvvetine, yani uçuşun vücutlarına yüklediği ekstra ağırlığa dayanabilmeli.

Bir F-16 pilotu için dayanmak zorunda olduğu üst sınır 9 G. Bu, 80 kilo ağırlığındaki bir pilotun 720 kilo ağırlığa direnebilmesi demek. Aksi takdirde, G kuvveti görme kaybı ve bayılmalara sebebiyet veriyor.

Pilot adayları 5 ayrı teste daha giriyor.

Başarılı subaylar mezuniyet sonrası filolara atanıyor

Uçuşlarında başarılı olanlar pilot brövesi takmaya hak kazanıyor. Bir sonraki durak ise, F16 eğitimi alacakları 9'ncu Ana Jet Üssü oluyor.

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu