Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 950 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hayvanların yaşlarına dikkat edilmeli

Veteriner hekim raporu olmayan hayvanların, kurbanlık satış alanlarına girmesinin mümkün olmadığının altını çizen Yalçındağ, kurbanlık almak isteyenlerin bu yerleri tercih etmeleri gerektiğini ifade etti. Yalçındağ, vatandaşların gerektiğinde buradaki veteriner hekimden kontrol için yardım isteyebileceğini belirtti.

Yalçındağ, kurbanlık almak isteyenlere önerilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Küçükbaş hayvan yani koyun, anasının boyuna erişmiş olmalı ve 6 ayını doldurmuş olmalı. Keçi 1 yaşını doldurmuş olmalı. Büyükbaşta ise 2 yaşını doldurmuş ve kalıcı dişlerinin çıkmış olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmeli."

"Kesim için ayrılan yerlerde kestirmelerini tavsiye ediyorum"

Kurban kesilirken dini vecibelerin yerine getirilerek hayvana eziyet edilmemesi gerektiğine işaret eden Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Kurbanlık kesimi için keskin bir bıçağa ve bilen bir kişiye ihtiyaç var. Eğer elinden gelmiyorsa bilen bir kişiye yaptırması lazım. Büyükbaş hayvan içinse özel olarak yapılmış yerler ve mezbahalardan yararlanmak gerekir. Büyükbaş hayvanları kontrol etmek, kesmek zor ve kazalara sebebiyet verdiği için kesim için ayrılan yerlerde kestirmelerini tavsiye ediyorum."

Soğuduktan sonra buzdolabında saklanmalı

Yalçındağ, kurban etini muhafaza ederken özen gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerek, şu uyarıda bulundu:

"Eti kendi halinde biraz soğuduktan sonra parçalamak lazım ya da evde götürüldüğünde soğumasını bekleyip soğuduktan sonra buzdolabına kaldırmalıyız."

Kurban etinin parça olarak getirildiğinde kasaplarda yaklaşık 50 liraya işleneceğini belirten Yalçındağ, kıyma çekimlerinin kilogramının ise 1-2 lira arasında değişeceğini söyledi.

Kaynak: AA