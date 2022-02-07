Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Kemerburgaz'da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/wXD5NMLtZ7 pic.twitter.com/mQzWj8OFeS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 7, 2022

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.