Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA-AA
Eyüpsultan'da su dolum tesisinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da bir su firmasına ait dolum tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Kemerburgaz'da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/wXD5NMLtZ7 pic.twitter.com/mQzWj8OFeS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 7, 2022
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
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