Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı) 20 cm. üzerinde yoğun kar, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve kar yağışlarının perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bölgenin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, kara yolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik Uyarı

Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/gSWWjpGzHd — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2022

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de, akşam saatlerinde ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışı, rüzgar ve fırtınaya bağlı, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.