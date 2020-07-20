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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem düzenleyeceği bilgisi üzerine, M.M.C'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep DEAŞ operasyonu tutuklamaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:25
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