Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem düzenleyeceği bilgisi üzerine, M.M.C'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.