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Düzce'de alüminyum yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de kontrolden çıkan alüminyum yüklü tır devrildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
D-655 Batı Karadeniz Batı Yolu'ndan Düzce yönüne giden Zeki Temur idaresindeki 76 AAG 581 plakalı alüminyum yüklü tır, Şifalı Su mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilmenin etkisiyle yakıt tankı delinen tır için Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: düzce alüminyum yüklü tır itfaiye ekipleriSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:22
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