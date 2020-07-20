Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sazlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Sasalı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazözün yanı sıra helikopter ve uçakla havadan müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: sazlık alan yangın izmir çiğliSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:08
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