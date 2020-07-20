İzmir'in Çiğli ilçesinde Sasalı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazözün yanı sıra helikopter ve uçakla havadan müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]