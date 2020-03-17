Haber Giriş: Kaynak: AA
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın, kaçmak için kılık değiştirirken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K'nin, evlilik vaadiyle G.S. tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evlilik işlemleri için Hükümet Konağı'nda bulunduğu sırada kaçtığı belirtilen G.S'yi yakalamak için Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameraları incelendi.
Kadının bina içinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Hükümet Konağı'nda yapılan aramada, şüpheli, mescitte kılık değiştirirken yakalandı.
G.S'nin üzerinde yapılan aramada, 2 bilezik, 2 küpe, 2 altın yüzük, altın saat ve 6 bin lira ele geçirildi.
G.S. gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları H.K'ye teslim edildi.
Etiketler: çankırı evlilik vaadi kadın dolandırıcıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:58
Sıradaki Haber
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz