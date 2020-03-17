İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K'nin, evlilik vaadiyle G.S. tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evlilik işlemleri için Hükümet Konağı'nda bulunduğu sırada kaçtığı belirtilen G.S'yi yakalamak için Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameraları incelendi.

Kadının bina içinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Hükümet Konağı'nda yapılan aramada, şüpheli, mescitte kılık değiştirirken yakalandı.

G.S'nin üzerinde yapılan aramada, 2 bilezik, 2 küpe, 2 altın yüzük, altın saat ve 6 bin lira ele geçirildi.

G.S. gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları H.K'ye teslim edildi.