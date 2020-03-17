Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Defter" yöntemi kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İlkadım, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde eşzamanlı operasyonda A.H., B.H., K.G.Ş., S.O. ve B.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 5 ev ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 laptop, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, 1 hard disk, 2 flash bellek, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.