Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sisteminde düzenlemeye gitti.

Biyometrik veri alınan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı.

Yarından itibaren zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacak.

Randevu süresindeki düzenlemeyle Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bine düşürüldü.

