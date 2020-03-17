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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 9,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir otomobilin bagaj kısmına saklanmış 9 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: uyuşturucu KonyaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:17
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