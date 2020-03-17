Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) virüs nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararların ardından birçok duruşmanın ertelendiği Kayseri Adalet Sarayı'nda, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Adliye girişinde x-ray cihazından geçen vatandaşların, sağlık çalışanı tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeriye girmesine izin veriliyor.

Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.

Tedbir kapsamında ziyarete kapatılan Kayseri Ceza İnfaz Kurumları'nda da gerekli önlemler alınarak, dezenfekte edildi.

Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin, duruşma veya diğer işlemler için kurumdan dışarı çıktıktan sonra dönüşte 14 gün gözlem altında tutulduğu öğrenildi.