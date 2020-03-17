Kahta’nın Girne Mahallesi su deposu yakınlarında bulunan konutların yakınlarında geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana gelmişti.

Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaymıştı.

Heyelan sonrasında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ön inceleme yaptı.

Teknik inceleme sonrasında 43 daireli apartmanın 1-2 santim arasında heyelan bölgesine doğru kaydığı belirlendi.

Binada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için apartman sakinlerinin kısa sürede binayı tahliye etmeleri istendi.

Bina sakinleri apar topar daireleri boşaltmaya başladı.

Ankara’dan gelecek olan teknik ekibin Nisan ve Haziran aylarında tekrardan ölçüm yapacağı ve kesin kararın o zaman verileceği öğrenildi.

Tahliye sonrası ıslah ve güçlendirme işlemlerinin hızlandırılmasını isteyen apartman sakinleri, heyelan bölgesinde ıslah çalışmalarının bitirilmesinden sonra evlerine dönmek istediklerini söyledi.