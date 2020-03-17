Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana polisinden maskeli eldivenli uygulama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında yaptıkları sabit uygulamalarda koronavirüs tedbiri aldı.
Maske ve eldiven kullanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini hijyen kurallarına uyarak yaptı.
Ekiplerin, her araç kontrolünün ardından ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.
Vatandaşlar da alınan önlemlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Etiketler: maskeli uygulama koronavirüs adana polisiSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:37
Sıradaki Haber
2020 AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 asgari geçim indirimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz