Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kapalıçarşı esnafına sağlık taraması
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçiriyor.
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da tedbirlerini artırdı.
Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, esnafa herhangi bir hastalık belirtilerinin olup olmadığını sordu, ateş ölçümü yaptı.
Hastalık bulgusu görülenlerin hastanelere yönlendirileceği öğrenildi.
Etiketler: sağlık taraması koronavirüs kapalıçarşıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:31
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