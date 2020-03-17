İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da tedbirlerini artırdı.

Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, esnafa herhangi bir hastalık belirtilerinin olup olmadığını sordu, ateş ölçümü yaptı.

Hastalık bulgusu görülenlerin hastanelere yönlendirileceği öğrenildi.