Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan kaçış sürüyor. Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığı'na isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.

Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor.

Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlarda karantinaya alınacak.