Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de kenevir bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler çerçevesinde ekim öncesi, tören düzenlenip dua edildi.

"Çevre Dostu Mucize Bitki TİGEM Topraklarında Yeşerecek" sloganıyla düzenlenen ekim töreninde konuşan Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, kenevirin kozmetikten otomotiv sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını ve çevre dostu olduğunu ifade etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de katıldı.