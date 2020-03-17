Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sivas’tan İdlib’e 50 ton un
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta hayırseverler tarafından hazırlanan 50 ton un yüklü 2 tır yardım malzemesi, İdlib'deki siviller için yola çıktı.
Sivas Valiliği koordinesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 50 ton un yüklü 2 tır yardım malzemesi, tarihi Jandarma binası önünden dualar eşliğinde yola çıktı.
Tırlar Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü tarafından uğurlandı.
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