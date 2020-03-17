Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 6,4290'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,4217, en yüksek 6,376 seviyelerini gören dolar/TL, gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 6,4326'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,4290'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,1790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,8570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi bir önceki kayıplarını telafi ederek yüzde 1,03'lük artışla 1,1181'e çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Küresel ölçekte koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, eknik açıdan dolar/TL'de 6,45'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,4270 6,4280

Euro 7,1810 7,1820

Sterlin 7,8450 7,8840

ANKARA

ABD Doları 6,4050 6,4550

Euro 7,1450 7,2050

Sterlin 7,7990 7,9370