Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 31 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda, 31 bin 223 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi. Operasyon esnasında adreste bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir ev ve iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 31 bin 223 gümrük kaçağı kozmetik eşya ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: kaçak kozmetikSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:48
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