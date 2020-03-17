Yapılan aramalarda 31 bin 223 gümrük kaçağı kozmetik eşya ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir ev ve iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

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