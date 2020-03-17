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7 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi Altın Başak sitesinde, aynı aileden Nafiye, Tamer, Nihayet, Kevser, Nafiye, Refika ve Aysima Karakavak, kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: kombi zehirlenme Sivas karbonmonoksitSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:25
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