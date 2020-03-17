Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün başlayacak yağışlar, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kara dönüşecek.

Yarın aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan, soğuk ve yağışlı havanın cumaya kadar süreceği, bu illerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don görüleceği tahmin ediliyor.