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Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Ayhan Erdi'nin kullandığı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile 12 yolcu, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün, 27 yolcuyla Bursa'ya gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler: yolcu otobüsü trafik KazasıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:21
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