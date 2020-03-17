Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı.

Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor.

Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı tırların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen tırların tampon bölgeye kadar geçişi yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkışı yapılıyor.