Her salgın hastalıkta olduğu gibi koronavirüsün de yayılma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlerin başında kalabalık ortamlar ve çok sayıda insanın bulunduğu kapalı mekanlar geliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda sıklıkla belirtildiği üzere kalabalık ortamlarda bulunmamak en etkin önlemlerin başında yer alıyor.

Bunu sağlamanın en önemli yolu da bilişim teknolojilerinin kullanıcılara sunduğu online işlem seçeneklerinden geçiyor.

Resmi kurumlar başta olmak üzere bankalar, eğitim kurumları hatta marketlerde oluşabilecek kalabalık ortamlarda bulunmaktansa mobil uygulamalar ve resmi internet siteleri, işlem yapmak isteyen kullanıcılara alternatif sağlıyor.

Resmi kurumlar tek platformda

Adli süreç takibi, ceza sorgulama, tapu bilgisi sorgulama, ikametgâh değişikliği...

Toplamda 14 farklı kategoride çoğu resmi kurum ile ilgili sayısız işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemi bu süreçte en önemli dijital çözümlerden biri. Resmi dairelerde yaşanan yoğunluklar genellikle işlem yapmak isteyen bireylere bekleme süresi olarak yansıyor. Kalabalık ortamlarda gerekmedikçe bulunulmamasının tavsiye edildiği bu günlerde sistem üzerinden sayısız resmi işlemi gerçekleştirmek, talep edilen resmi evraklara ulaşabilmek mümkün.

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan açıklamada da bu konuya değinildi ve kullanıcılara bu hassas süreçte çözüm olabilecek alternatif yollar hatırlatıldı:

“Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler.”

Ders: Dijital eğitim

Koronavirüse karşı önlem olarak eğitime de ülke genelinde ara verildi. Dijital ortamdaki ilk ders zili ise 23 Mart tarihinde EBA’da (Eğitim Bilişim Ağı) çalacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olarak tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi" dedi. Ayrıca bu sistemin daha rahat kullanılması adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 GB internet sağlanacak.

Bu sistem sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmadan dijital ortam üzerinden eğitimlerine devam edebilecek.

Elektronik belediye hizmetleri

Uzun zamandır birçok belediye internet sitesi üzerinden kullanıcılara online işlem yapma imkanı tanıyor. Bu sayede borç sorgulamak, ödeme yapmak, emlak ve kira beyanında bulunmak hatta nikah başvurusu yapmak bile mümkün.

Aynı zamanda bilgilendirmelerden de haberdar olabileceğiniz bu dijital kanallar sayesinde kalabalık ortamlara girmeyerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalar dijital ortamdan ödenebilir mi?

Çoğu kişi faturasını ödemek için ödeme noktalarına gidiyor. Ancak su, elektrik, doğalgaz telefon ve internet başta olmak üzere daha birçok hizmetin faturasını internet üzerinden ödemek mümkün.

Faturalarınız ödemek için hizmet aldığınız kurumun internet sitesinden, e-Devlet kapısından ya da müşterisi olduğunuz bankanın mobil bankacılık sistemi üzerinden evden çıkmadan kalabalık ortamlara girmeden sıra beklemeden faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

Bankalar her an elinizin altında

İnsanların en çok vakit harcadığı kapalı ve kalabalık ortamlardan biri de bankalar. Bir banka şubesinde gerçekleştirilen işlemlerin büyük çoğunluğunu bankaya gitmeden mobil bankacılık uygulamalarıyla yapmak mümkün.

Para transferi, yatırım işlemleri, ödeme talimatları, hesap ve kredi kartlarının yönetimi başta olmak üzere sunulan birçok hizmet ile bankaya gitmeden uzaktan işlem yapılabiliyor.

Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlem gerçekleştirilemeyen durumlarda ise bankaların çağrı merkezleri uzaktan işlem yapmaya olanak sağlıyor.

Market alışverişini de uzaktan yapmak mümkün

Alışveriş sektörü de kullanıcılarına dijital platformlar üzerinden alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Bu sayede marketlerin internet siteleri üzerinden ya da mobil uygulamalarından ürünleri seçip, satın almak mümkün.

