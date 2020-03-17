Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yayımladığı mesajında, ükenin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.

Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!" ifadelerini kullandı.