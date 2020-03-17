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Bakan Gül: Karantinaya uymamak suçtur
Adalet Bakanı Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yayımladığı mesajında, ükenin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.
Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!" ifadelerini kullandı.
Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:13
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