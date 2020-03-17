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İki kapı daha kapatılıyor
Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı ile Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı, bu gece 00.00'dan itibaren çift taraflı yolcu geçişine kapatılacak. Kapılarda TIR'ların geçişi devam edecek.
Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapısında Gürcistan ile sınır kapılarını karşılıklı olarak kapatma kararı almıştı.
Bu kapsamda ilk olarak Sarp Sınır kapısı kapatılmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:52
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