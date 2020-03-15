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Sarp Sınır Kapısı yolcu ve araç giriş-çıkışına kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Ülke genelinde uygulamaya konulan koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin en işlek sınır kapısı Sarp Sınır Kapısı, geçici olarak yolcu ve araç giriş-çıkışına kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarından biri de Sarp Sınır Kapası oldu.
Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı, korona virüsüyle mücadele kapsamında araç ve yolcu giriş çıkışına kapatıldı.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkiye'nin en işlek sınır kapısında alınan kapatma kararı uygulamaya başlandı. Ticari ve yük taşıyan araçlar bu karardan muaf tutuldu.
Uygulamanın yürürlüğe girdiği saat 17'den sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.
Yetkililer, kararın geçici olduğunu, koronavirüs tehlikesinin sona ermesinden sonra kapının yeniden giriş-çıkışlara açılacağını belirtiyor.
Etiketler: koronavirüs sarp sınır kapısıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:35
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