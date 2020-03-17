Türkiye, koronavirüse karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar 14 ülkeye konulan uçuş yasağına 6 ülke daha eklenerek 20 ülkeye çıkarıldığını duyurmuştu.

Getirilen yasak kararının ardından İstanbul üzerinde azalan uçuş trafiği hava uçuş trafik izleme radarına yansıdı.