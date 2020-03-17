Haber Giriş: Kaynak: İHA
Uçuş yasağı hava trafik radarına böyle yansıdı
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı olan ülke sayısını 20’ye çıkarmasının ardından uçuş yoğunluğunun düşmesi hava trafik göstergesine yansıdı.
Türkiye, koronavirüse karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar 14 ülkeye konulan uçuş yasağına 6 ülke daha eklenerek 20 ülkeye çıkarıldığını duyurmuştu.
Getirilen yasak kararının ardından İstanbul üzerinde azalan uçuş trafiği hava uçuş trafik izleme radarına yansıdı.
Etiketler: uçuş yasağı radar hava trafikSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:07
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