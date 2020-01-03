Evlendirme vaadi ile kandırdığı 85 yaşındaki adamı 574 bin lira dolandırdı03 Ocak 2020 Cuma 16:41 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 16:46
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 85 yaşındaki adamı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdığı iddia edilen zanlı mahkemece tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir adamın dün evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Asayiş ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda şüphelinin dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan 39 yaşındaki Mitat Ö. olduğunu belirledi.
Kaçmaya çalışırken yakalandı
Şüphelinin Oba Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde baskın yaptı. Mitat Ö, kaçmaya çalışırken yakalandı.
51 suç kaydı bulunduğu belirlendi
Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 40'ı dolandırıcılık olmak üzere 51 suç kaydı bulunduğu belirlenen Mitat Ö'nün, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın parasını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da belirlendi.
Tutuklandı
Mithat Ö, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: DHA