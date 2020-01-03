Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İçki satış belgesi olmayan iş yerinde, kenevir tohumları, alkol, esrar ve 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi.

İşletme sahibi K.S. ile uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi K.S.'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu kullanan 4 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan operasyonda, fuhuştan 9'u yabancı uyruklu, 4'ü Türk, 13 kadın yakalandı.

Haber: Altuğ Acer