Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayanlara da örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Oturma eylemine katılan Hatice Ceylan'ın 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya'nın terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran'ın da torunu İbrahim Halil Kadran'a kavuşması yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin dört bir yanından destek

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

Oturma eylemi kararlılıkla sürüyor

Oturma eyleminin başladığı günden bu yana 4 aile evladına kavuşurken, diğer aileler çocuklarını kucaklamak için eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, 150 gündür evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını anlatan Sancar, "Ben kızımı istiyorum, kızıma gelinlik giydirmek istiyorum. 150 gündür mücadelemizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Nöbeti sürdürmekte kararlılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çifçi için gelen Necibe Çifçi, eylemlerine sonuç alana kadar devam edeceklerini söyledi.

Çifçi, "Anneler gelsin, hepimiz birlikte bu terörün kökünü kazıyalım" diye konuştu.

Baba Şehmus Kaya da, evlatlarına kavuşana dek eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

"HDP'nin iç yüzü görülsün" diyen Kaya, nöbeti sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.