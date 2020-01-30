Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti. Onlar için çadır ve konteynerler kuruldu.

Bölgedeki soğuk hava yüzünden ısınma en önemli ihtiyaç. Ama küçük metrekareli alanlarda ısınma zehirlenme tehlikesini de beraberinde getiriyor. İtfaiye görevlileri de barınma alanlarını gezdi, soba kullanan depremzedeleri karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyardı.

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Çalışır durumdaki araçların içinde konaklayan depremzedelerin araçlarını sık sık havalandırması öneriliyor.

Ekipler, özellikle rüzgarlı havalarda soba yakılmamasını, yakılması halinde ise gece yatarken mutlaka söndürülmesi gerektiğini anlattı.

Barınma alanındaki sobalar için hava ve baca gazı sızdırmazlığının sağlanması istendi. Barınma alanındaki bir diğer tehlike olan yangına karşı da alınacak önlemler depremzedelere anlatıldı.