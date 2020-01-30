Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemeleri sonucu, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit etti.

Ekipler, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle Aralık Canlı Hayvan Pazarı'nı 30 gün süreyle ticarete kapattı.

Kent merkezindeki canlı hayvan pazarı da şap hastalığına rastlanması üzerine 18 Ocak'ta, 30 gün süreyle kapatılmıştı.