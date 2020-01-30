Iğdır'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
Haber Giriş:
Iğdır'ın Aralık ilçesinde bazı hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemeleri sonucu, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki hayvanlarda şap ve çiçek hastalığı tespit etti.
Ekipler, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle Aralık Canlı Hayvan Pazarı'nı 30 gün süreyle ticarete kapattı.
Kent merkezindeki canlı hayvan pazarı da şap hastalığına rastlanması üzerine 18 Ocak'ta, 30 gün süreyle kapatılmıştı.
Etiketler: Şap hastalığı çiçek hastalığıSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 15:11