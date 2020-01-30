Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol TaşıtTakas sistemi ile ilgili “TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak.” dedi.

TaşıtTakas sistemi kullanım ücreti ne kadar?

Elibol TaşıtTakas sistemi ile ilgili “Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu." dedi.

Sistemin fiyatı ile ilgili de konuşan Elibol “ Kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi.” dedi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Ekonomimizin önemli finansal altyapı kuruluşu olan Takasbank'ın yeni hizmetinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güvenli Ödeme Sistemi ne sağlayacak?

Taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleriyle çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı verilecek.

Dolandırıcılığın önüne geçilecek

Daha öncesinde Türkiye Noterler Birliği Başkanı DursunCin, sistemle dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Noterlerde yılda 8-9 milyon işlem yapılıyor. İşlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Sistem buna engel olacak. Örneğin, araç alan kişi, bedeli satıcının hesabına geçtiğini söylüyor, satıcı da güveniyor ama imzalar atılınca hesaba bakıldığında para gelmemiş oluyor ve vatandaşlarımız mağdur ediliyor." diye konuşmuştu.