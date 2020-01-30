Tarih boyunca defalarca depremle sarsıldı. En yıkıcılarından biri de Mayıs 558'de meydana geldi. İstanbul'u vuran bu depremin izleri 1462 yıl sonra ortaya çıktı.

Yaşanan tahribat Avcılar'da Bathonea Antik Limanı kazılarında tespit edildi.

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün, "Hatta öylesi bir olayla karşılaştık ki çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik" dedi.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde yürütülüyor. İstanbul'un özellikle jeolojik tarihine ışık tutuyor. 6. yüzyılda olan depremin yıkıntıları gün yüzüne çıkıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır"

Aydıngün, kazılarda temellerine kadar yıkılmış yapılar gördüklerini söyleyerek, "Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçinin anlattığına göre bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor" dedi.

Ve asırlar sonra bir yıkıcı deprem daha meydana geldi. 11. yüzyıldaki depremin izlerine ise bir sarnıçta rastlandı. Aydıngün, depremi Kocaeli Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Şerif Barış'ın belirlediğini anlattı.

"Onlar da büyük bir sarnıç yapımız var o sarnıç kırıklarından yola çıkarak, deprem ve deprem sonrası oluşmuş heyelandan söz ettiler bize."

Antik liman yerleşim kazıları İstanbul'un deprem tarihiyle ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarıyor.