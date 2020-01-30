Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yaptı.
Kurum, kentsel dönüşümle ilgili kararlı olduklarını söyleyerek, "Bedeli ne olursa olsun hasarlı, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz. Hasar tespit raporları bittiğinde vatandaşlarımız hak sahibi olabilecek. Şubat ayı sonuna kadar ihaleyi tamamlayıp inşaata başlamayı planlıyoruz. En geç 15 gün içinde konteyner kentlerimiz kurulacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020
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Kira fiyatlarıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili "Böyle bir durum tespit edildiğinde gerekli hukuki süreç başlatılacaktır" diye konuştu.
Etiketler: son dakika murat kurum hasar tespiti deprem bölgesiSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 15:37