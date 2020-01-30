Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yaptı.

Kurum, kentsel dönüşümle ilgili kararlı olduklarını söyleyerek, "Bedeli ne olursa olsun hasarlı, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz. Hasar tespit raporları bittiğinde vatandaşlarımız hak sahibi olabilecek. Şubat ayı sonuna kadar ihaleyi tamamlayıp inşaata başlamayı planlıyoruz. En geç 15 gün içinde konteyner kentlerimiz kurulacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor.

https://t.co/fLGhsdcCgO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2020

Kira fiyatlarıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili "Böyle bir durum tespit edildiğinde gerekli hukuki süreç başlatılacaktır" diye konuştu.