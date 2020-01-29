Elazığ'daki konteyner kent çalışmalarını TRT Haber görüntüledi
Haber Giriş:
Elazığ'daki konteyner kent çalışmaları başladı. O çalışmaları TRT Haber havadan görüntüledi.
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.
Depremzedelerin barınması için yapılacak olan konteyner kentin çalışmaları başladı.
TRT Haber, çalışmaları havadan görüntüledi.
41 kişi hayatını kaybetti
Depremde 41 kişi hayatını kaybett, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: trt haber TRT son dakika elazığ'da deprem ElazığSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:02