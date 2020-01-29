İçişleri Bakanı Soylu açıklama yapıyor

Bakan Çavuşoğlu: Belçika mahkemesinin kararı ideolojik ve siyasi

Dünyada gerçekleşen en büyük depremler… Dünyada ölçülmüş en büyük deprem hangisi? Türkiye'deki en büyük depremler...