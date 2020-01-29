Milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya hesabında, "Maç boyunca panolara Elazığ dualarımız sizinle ve potalara Malatya yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.

Cedi Osman'ın deprem sonrasında Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" paylaşımı kısa sürede karşılık bulmuştu.

Daha sonra 100 doların 200 dolara yükseltildiği kampanyada, Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için 385 bin lira yardım toplanmıştı.