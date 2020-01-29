TCG GAZİANTEP fırkateyninde görevli ekip düzensiz göçmenlere yardım etti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Orta Akdeniz'de NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatına destek veren TCG GAZİANTEP fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişinin kurtulmasını sağladı.
TCG GÖKOVA, TCG GÖKSU, TCG GAZİANTEP, TCG GEDİZ fırkateynleri ile TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatı'na ve NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı'na destek veriyor. Grup, deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetler yürütüyor.
TCG GAZİANTEP fırkateyni, yürüttüğü faaliyetler sırasında düzensiz göçmen botunda 30 kişi tespit etti.
Yardım ve tıbbi desteğin ardından irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilerek göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.