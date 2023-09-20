Evlat nöbetine katılım sürüyor

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Gün geçtikçe eyleme katılan aile sayısı artıyor.

Ağrı'da 2015 yılında 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Muhammed için İstanbul'dan gelen anne Aynur ve baba Ferman Kılıçaslan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatlarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise birinci sınıfta okuduğu sırada dağa kaçırıldığını anlatarak, oğlunun okul formasını yanında getirdiğini söyledi.

Evladını çok özlediğini dile getiren Kılıçaslan, oğluna "Oğlum seni çok seviyoruz. Gel korkma canım Muhammed'im, seni bekliyoruz. Evimizde huzur, neşe yok Muhammed." diye seslendi.

Baba Kılıçaslan ise çocuğunu çok özlediğini ve hiçbir zaman onun peşini bırakmadığını aktararak, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gel devletimize teslim ol. Eğer birazcık vicdan varsa oğlumu bırakın. Evladım gelsin. Oğlum, 8 senedir perişanız. Gece gündüz huzurumuz yok." ifadelerini kullandı.

Son katılımla bitlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 366'ya yükseldi. Şu ana kadar ailelerden 46'sı evladına kavuştu.