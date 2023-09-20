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Türkiye
İHA 20.09.2023 13:13

Tarihi kale duvarlarını spreylerle boyadılar

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kozan Kalesi’ne sprey boya ile yazı yazılması görenlerin tepkisini çekti.

Tarihi kale duvarlarını spreylerle boyadılar

Kozan’da görkemli surları ve tarihi dokusu ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kozan Kalesi'nin tarihi duvarlarına spreyle yazılama ve resim yapılması görenlerin tepkisini çekti.

7 asır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kozan Kalesi, Hitit ve Asurlar döneminin izlerini geleceğe taşıyan 400 metre uzunluğundaki surla görenleri etkiliyor.

Tarihi kale duvarlarını spreylerle boyadılar

Kalede, su kuyuları, sarnıçlar, zindanlar ve mutfaklar gibi birçok yapı her yıl tarih turizmi için ilçeye gelen binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Hatay’dan ilçeye ziyarete gelen Reşit Yıldız, “Kozan Kalesi'ni çok duydum ve gezmek istemiştim. Burada gençler gelip yazılar yazmış kirletmişler üzüldüm. Lütfen bunu yapmayalım” diyerek tepki gösterdi.

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