Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 230 oldu.

3 Eylül 2019'da başlayan eyleme bir aile daha katıldı. Zeliha Çelik, kızı Devlet için Osmaniye'den Diyarbakır gitti. 17 yıldır haber alamadığı kızı için evlat nöbeti başlattı.

[Osmaniye'den 17 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Devlet Çelik için gelen anne Zeliha Çelik (ortada) de oturma eylemine dahil oldu.]

"HDP kızımı versin"

Çelik, "Kızımın ne işi var orada. Kızımı kandırdılar, götürdüler, bana göstermediler. Kızımı PKK'dan istiyorum. Perişan durumdayız. Babası da hasta. Televizyonda annelerin eylemini gördüm, ben de kızıma kavuşmak için eyleme katılmak istedim. Kızımı istiyorum. Teslim olmasını istiyorum, yeter artık, gözyaşlarım bitsin. HDP kızımı versin. Kızım beni duyuyorsan gel teslim ol. Annene gel kızım korkma." diye konuştu.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 230 oldu. Bugüne kadar 25 aile evladına kavuştu.