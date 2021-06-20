Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 00:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobilde yangın çıktı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
D-100 Karayolu Küçükçekmece kesimi Sefaköy mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Araç kullanılamaz hale geldi
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Yangın Ankara Cep Telefonu
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